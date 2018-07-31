Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до восьми человек

11:44, 31 июля 2018
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В округе Шаста сгорели более тысячи зданий.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния стали восемь человек.

В Греции в результате масштабных пожаров погибли по меньшей мере уже 88 человек

Огонь уничтожил почти 90 га леса, передает Los Angeles Times.

В округе Шаста погибли шесть человек, более тысячи зданий сгорели. Два человека стали жертвами пожаров рядом с Йосемитским национальным парком.

Ранее сообщалось о пяти погибших. С пожарами борются около трех с половиной тысяч пожарных, им помогают военные. В зону бедствия отправлены 17 вертолетов. Несмотря на прилагаемые усилия, пока удалось локализовать лишь 5% возгораний. 

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