Из-за непогоды в Украине без света остались 143 населенных пункта
В Житомирской области ветер повалил более 50 деревьев.
В течение 30-31 июля в Украине в результате осложнения погодных условий (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено 143 населенных пункта в шести областях.
Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Тернопольской области без света остаются 58 н.п., Львовской – 46 н.п., Хмельницкой – 15 н.п., Житомирской – 15 н.п., Черновицкой – 8 н.п. и Запорожской – 1 н.п.
Кроме того, из-за непогоды в двух областях были повреждены крыши домов и повалены деревья. На Житомирщине в 5 районах частично повреждены крыши 41 жилого дома, повалены 52 дерева. Все поваленные деревья распилены и убраны.
В Хмельницкой области было повалено 37 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны.
Напомним, 31 июля в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами и сильный ветер.
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Винница+30°... +19°
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Днепр+29°... +17°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+30°... +19°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+26°... +17°
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Киев+30°... +18°
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Кировоград+31°... +18°
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Луганск+30°... +18°
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Луцк+30°... +19°
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Львов+27°... +19°
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Николаев+31°... +20°
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Ровно+30°... +19°
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Симферополь+29°... +21°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+32°... +20°
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