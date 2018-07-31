Из-за непогоды в Украине без света остались 143 населенных пункта

10:45, 31 июля 2018
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В Житомирской области ветер повалил более 50 деревьев.

В Украине из-за непогоды повалены десятки деревьев / ГСЧС
В Украине из-за непогоды повалены десятки деревьев / ГСЧС

В течение 30-31 июля в Украине в результате осложнения погодных условий (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено 143 населенных пункта в шести областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Тернопольской области без света остаются 58 н.п., Львовской – 46 н.п., Хмельницкой – 15 н.п., Житомирской – 15 н.п., Черновицкой – 8 н.п. и Запорожской – 1 н.п.

Кроме того, из-за непогоды в двух областях были повреждены крыши домов и повалены деревья. На Житомирщине в 5 районах частично повреждены крыши 41 жилого дома, повалены 52 дерева. Все поваленные деревья распилены и убраны.

В Хмельницкой области было повалено 37 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны.

Напомним, 31 июля в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами и сильный ветер.

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