"Похоже на апокалипсис": в сети показали кадры бури в Тернополе (видео)

По словам очевидцев, небо быстро затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.

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В сети появились поразительные фото и видео надвигающегося на Тернополь шторма.

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Сняли кадры вечером 30 июля, видео опубликовано в Facebook Рrovse.te.ua.

По словам очевидцев, небо моментально затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии. Пользователи сети стали активно делиться апокалиптичными снимками.

Ранее в Швеции из-за сильного ливня в метро образовался бассейн.