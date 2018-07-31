"Похоже на апокалипсис": в сети показали кадры бури в Тернополе (видео)

10:08, 31 июля 2018
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По словам очевидцев, небо быстро затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В сети появились поразительные фото и видео надвигающегося на Тернополь шторма.

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Сняли кадры вечером 30 июля, видео опубликовано в Facebook Рrovse.te.ua.

По словам очевидцев, небо моментально затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии. Пользователи сети стали активно делиться апокалиптичными снимками.

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