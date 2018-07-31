На западе Украины объявили штормовое предупреждение

09:36, 31 июля 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

На западе ожидаются сильные дожди / УНИАН
На западе ожидаются сильные дожди / УНИАН

Сегодня, 31 июля, в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами и сильный ветер.

Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, сохранится жаркая погода.

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