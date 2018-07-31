В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +30°

08:30, 31 июля 2018
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Вечером в столице до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 июля, в Киеве без осадков, температура до +30°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер северо-восточный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:22, а зайдет в 20:45.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

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