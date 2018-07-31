В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +30°
Вечером в столице до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 июля, в Киеве без осадков, температура до +30°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозами (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер северо-восточный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:22, а зайдет в 20:45.
Как сообщал УНИАН, 31 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.
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Погода в Украине
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Винница+30°... +19°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+30°... +19°
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Запорожье+31°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +17°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+31°... +18°
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Луцк+31°... +19°
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Львов+27°... +18°
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Николаев+31°... +21°
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Одесса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+30°... +19°
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Симферополь+29°... +21°
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Сумы+28°... +16°
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Тернополь+29°... +18°
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Харьков+29°... +18°
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Херсон+32°... +21°
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Хмельницкий+28°... +19°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 85 %
Давление: 756 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков: 79 %
Восход: 06:09
Закат 20:22
Видимость: 9.7 км
Фаза луны:
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