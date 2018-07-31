Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:03, 31 июля 2018
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На юге до +34°.

Сегодня в Украине будет жарко / УНИАН
Сегодня в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозами (карта)

На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +34°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре облачно с прояснениями, температура до +31°.

Прогноз на 31 июля / УНИАН
Прогноз на 31 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

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