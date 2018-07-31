Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
На юге до +34°.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозами (карта)
На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +34°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.
В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре облачно с прояснениями, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.
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Погода в Украине
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Винница+30°... +19°
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Днепр+30°... +18°
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Донецк+31°... +17°
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Житомир+30°... +19°
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Запорожье+31°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +17°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+31°... +19°
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Луганск+31°... +18°
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Луцк+31°... +19°
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Львов+27°... +18°
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Николаев+31°... +21°
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Одесса+34°... +21°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+30°... +19°
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Симферополь+29°... +21°
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Сумы+28°... +16°
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Тернополь+29°... +18°
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Харьков+29°... +18°
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Херсон+32°... +21°
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Хмельницкий+28°... +19°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 85 %
Давление: 756 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков: 79 %
Восход: 06:09
Закат 20:22
Видимость: 9.7 км
Фаза луны:
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