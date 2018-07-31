В Швеции из-за сильного ливня в метро образовался бассейн (видео)

После сильного ливня шведы не растерялись и взяли с собой в метро надувные круги.

Оказывается, такое бывает не только в Киеве / Кадр из видео ТСН

Высокая вода в шведском метро - за сильного ливня в подземке города Уппсала образовался настоящий бассейн. Метро затопило в четвертом по величине городе страны.

Как сообщает ТСН, на кадрах, снятых очевидцами, видно, как люди с чемоданами спускаются по лестнице, а дальше вынуждены просто плыть, ведь воды в подземном переходе чуть не до пояса. Впрочем, кое-кто из шведов к ситуации отнесся с юмором - на другом видео из затопленного метро видно нескольких людей, которые плавают на яркий спасательных кругах.

Как сообщал УНИАН, 25 июля такая же неприятность произошла в Киеве.