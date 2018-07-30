Температурные "качели" с дождями: синоптик рассказал о погоде в августе (видео)
Начиная с 18 августа, ожидается резкое падение температуры до 24-26 градусов и дожди.
Некоторых украинцев завтра ожидает жара и грозы – синоптики прогнозируют ливни и грозы в западных областях, местами на севере Украины и в южных регионах.
Как говорится в сюжете ТСН, в центре в грозовую зону попадет Винничина. Впрочем эта порция осадков будет последней на этой неделе и дожди идут на спад. А 30-ти градусная жара остается.
В Киеве завтра без осадков, температура до +30°
Несмотря на пляжную погоду, врачи предупреждают, что купаться в реках и озерах стало опасно.
По словам народного синоптика Леонида Ивановича, август подарит прохладу – с 1 по 7 августа ожидается падение средней температуры до 26-28 градусов, а вот с 9 августа температура поднимется до 30-31 градуса. Начиная с 18 числа, ожидается резкое падение температуры до 24-26 градусов и дожди.
Погода в Украине
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Винница+28°... +20°
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Днепр+30°... +21°
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Донецк+32°... +20°
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Житомир+29°... +20°
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Запорожье+33°... +23°
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Ивано-Франковск+25°... +18°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+28°... +21°
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Луганск+33°... +21°
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Луцк+28°... +20°
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Львов+26°... +19°
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Николаев+32°... +21°
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Одесса+30°... +21°
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Полтава+31°... +21°
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Ровно+29°... +20°
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Симферополь+30°... +20°
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Сумы+31°... +19°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+33°... +20°
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Херсон+30°... +22°
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Хмельницкий+28°... +19°
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Черкассы+30°... +21°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+25°... +19°