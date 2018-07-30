Температурные "качели" с дождями: синоптик рассказал о погоде в августе (видео)

21:29, 30 июля 2018
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Начиная с 18 августа, ожидается резкое падение температуры до 24-26 градусов и дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Некоторых украинцев завтра ожидает жара и грозы – синоптики прогнозируют ливни и грозы в западных областях, местами на севере Украины и в южных регионах.

Как говорится в сюжете ТСН, в центре в грозовую зону попадет Винничина. Впрочем эта порция осадков будет последней на этой неделе и дожди идут на спад. А 30-ти градусная жара остается.

В Киеве завтра без осадков, температура до +30°

Несмотря на пляжную погоду, врачи предупреждают, что купаться в реках и озерах стало опасно.

По словам народного синоптика Леонида Ивановича, август подарит прохладу – с 1 по 7 августа ожидается падение средней температуры до 26-28 градусов, а вот с 9 августа температура поднимется до 30-31 градуса. Начиная с 18 числа, ожидается резкое падение температуры до 24-26 градусов и дожди.

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