В Киеве завтра без осадков, температура до +30°

17:00, 30 июля 2018
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Завтра в столице будет жарко.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 июля, в Киеве пройдет без осадков, температура до +30°.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозами (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +24°. Ветер северо-восточный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:22, а зайдет в 20:45.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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