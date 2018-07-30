Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Осадки ожидаются на западе и юге страны.

В Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

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На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре облачно с прояснениями, температура до +31°.

Согласно народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

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