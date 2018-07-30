Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Осадки ожидаются на западе и юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозами (карта)
На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +34°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.
В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре облачно с прояснениями, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 31 июля
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Погода в Украине
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Винница+28°... +20°
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Днепр+30°... +21°
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Донецк+32°... +20°
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Житомир+29°... +20°
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Запорожье+33°... +23°
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Ивано-Франковск+25°... +18°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+28°... +21°
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Луганск+33°... +21°
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Луцк+28°... +20°
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Львов+26°... +19°
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Николаев+32°... +21°
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Одесса+30°... +21°
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Полтава+31°... +21°
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Ровно+29°... +20°
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Симферополь+30°... +20°
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Сумы+31°... +19°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+33°... +20°
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Херсон+30°... +22°
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Хмельницкий+28°... +19°
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Черкассы+30°... +21°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+25°... +19°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 90 %
Давление: 757 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 06:08
Закат 20:23
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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