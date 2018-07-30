В результате схода оползня в Мьянме погибли 23 человека

В пострадавшем районе Хпакан продолжаются поисковые работы.

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23 человека стали жертвами схода оползня в штате Качин на севере Мьянмы. Всего пропавшими без вести числились 27 человек.

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В пострадавшем районе Хпакан продолжаются поисковые работы, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Оползень сошел на прошлой неделе из-за обрушения стены заброшенного участка нефритовой шахты в деревне Сейк Му.

Напомним, число жертв наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном во Вьетнаме, увеличилось до 27 человек.