В результате схода оползня в Мьянме погибли 23 человека
В пострадавшем районе Хпакан продолжаются поисковые работы.
23 человека стали жертвами схода оползня в штате Качин на севере Мьянмы. Всего пропавшими без вести числились 27 человек.
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В пострадавшем районе Хпакан продолжаются поисковые работы, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
Оползень сошел на прошлой неделе из-за обрушения стены заброшенного участка нефритовой шахты в деревне Сейк Му.
Напомним, число жертв наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном во Вьетнаме, увеличилось до 27 человек.
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