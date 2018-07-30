В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали пять человек
Без вести пропали около 20 человек.
В результате лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния, погибли пять человек.
В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов
Жертвами стали двое пожарных и пожилая женщина с двумя правнуками. Без вести пропали около 20 человек, передает Euronews.
Кроме того, предписание покинуть свои дома получили почти 40 тысяч жителей штата. Огнем уничтожил около 35 тысяч гектаров земли и несколько сотен зданий.
Руководитель пожарного управления Калифорнии Стив Кроуфорд рассказал, что пламя распространяется во всех направлениях и с такой скоростью, что с огнем трудно бороться.
Сейчас с пожарами борются около трех с половиной тысяч пожарных, им помогают военные. В зону бедствия отправлены 17 вертолетов. Несмотря на прилагаемые усилия, пока удалось локализовать лишь 5% возгораний.
Напомним, по меньшей мере 88 человек погибли в результате пожаров, бушевавших неподалёку от Афин почти неделю.
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