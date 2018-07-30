Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозами (карта)

Местами температура поднимется до +34°.

На этой неделе в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, сохранится жаркая погода.

В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +34°, в остальных регионах до +26°...+33°.

Прогноз на 30 июля / УНИАН

Во вторник, 31 июля, на юге и западе Украины пройдут дожди с грозами. На юге до +34°.

Прогноз на 31 июля / УНИАН

В среду, 1 августа, местами пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет на юге - до +33°. В остальных регионах до +30°.

Прогноз на 1 августа / УНИАН

В четверг также без осадков. Ночью по стране +14°…+19°, днем на юге до +32°.

Прогноз на 2 августа / УНИАН

В пятницу на западе пройдут дожди. На юге до +30°, в остальных регионах до +29°.

Прогноз на 3 августа / УНИАН

4 и 5 августа в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +15°, на остальной территории +17°…+19°. Днем температура по стране +25°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +15°, днем в Украине от +25° до +32°.

Прогноз на 4 августа / УНИАН

Прогноз на 5 августа / УНИАН

Народный прогноз

30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы. 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

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1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) — зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь — осень будет мокрая и сырая. Этот день важен и для будущего года: считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай — богатым.

2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит. 3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен — будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

4 августа - день Марии Магдалины. Коли гроза — сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно — будет град. 5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название.

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