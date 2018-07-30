Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозами (карта)
Местами температура поднимется до +34°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, сохранится жаркая погода.
В понедельник в Украине практически без осадков. На востоке до +34°, в остальных регионах до +26°...+33°.
Во вторник, 31 июля, на юге и западе Украины пройдут дожди с грозами. На юге до +34°.
В среду, 1 августа, местами пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет на юге - до +33°. В остальных регионах до +30°.
В четверг также без осадков. Ночью по стране +14°…+19°, днем на юге до +32°.
В пятницу на западе пройдут дожди. На юге до +30°, в остальных регионах до +29°.
4 и 5 августа в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +15°, на остальной территории +17°…+19°. Днем температура по стране +25°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +15°, днем в Украине от +25° до +32°.
Народный прогноз
30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы. 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.
В Украине объявили штормовое предупреждение
1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) — зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь — осень будет мокрая и сырая. Этот день важен и для будущего года: считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай — богатым.
2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит. 3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен — будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.
4 августа - день Марии Магдалины. Коли гроза — сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно — будет град. 5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название.
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Погода в Украине
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Винница+30°... +19°
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Днепр+29°... +21°
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Донецк+33°... +21°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +21°
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Ивано-Франковск+25°... +18°
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Киев+30°... +21°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+34°... +21°
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Луцк+30°... +19°
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Львов+26°... +18°
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Николаев+31°... +21°
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Одесса+33°... +21°
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Полтава+29°... +20°
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Ровно+31°... +19°
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Симферополь+29°... +19°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+30°... +20°
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Херсон+31°... +21°
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Хмельницкий+29°... +19°
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Черкассы+32°... +21°
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Чернигов+29°... +19°
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Черновцы+25°... +19°