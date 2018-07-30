В Индии 465 человек погибли в результате наводнений

С наступлением сезона дождей в Индии часто случаются наводнения.

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Жертвами наводнений во время сезона дождей в Индии стали 465 человек.

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Так, в штате Махараштра погибли 138 человек, в Керале - 125, в Западной Бенгалии - 116, в Гуджарате - 52, в Ассаме - 34, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что с наступлением сезона дождей в Индии часто случаются наводнения, сходят селевые потки, происходят другие стихийные бедствия.

Напомним, девять человек погибли в в результате схода оползня в штате Манипур на северо-востоке Индии.