В Украине объявили штормовое предупреждение
Местами ожидается град.
Сегодня, 30 июля, во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +30°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 30 июля в западных, южных, Житомирской, Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье, Закарпатье местами сильный дождь", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 30 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +32°.
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