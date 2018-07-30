В Украине объявили штормовое предупреждение

Местами ожидается град.

В Украине ожидается сильный ветер / УНИАН

Сегодня, 30 июля, во многих областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Сегодня в Киеве без осадков, днем до +30°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 30 июля в западных, южных, Житомирской, Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье, Закарпатье местами сильный дождь", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 30 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +32°.