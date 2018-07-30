Сегодня в Киеве без осадков, днем до +30°

Вечером в столице до +25°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 30 июля в Киеве без осадков, температура до +30°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер западный и северо-западный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:17, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 30 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

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