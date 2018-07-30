Сегодня в Киеве без осадков, днем до +30°
Вечером в столице до +25°.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 июля в Киеве без осадков, температура до +30°.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +32° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер западный и северо-западный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:17, а зайдет в 20:50.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 30 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +31°.
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Погода в Украине
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Винница+30°... +19°
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Днепр+28°... +21°
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Донецк+31°... +21°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +22°
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Ивано-Франковск+25°... +17°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +21°
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Луганск+32°... +21°
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Луцк+30°... +19°
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Львов+26°... +18°
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Николаев+31°... +21°
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Одесса+31°... +21°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+31°... +19°
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Симферополь+29°... +19°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +21°
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Херсон+31°... +21°
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Хмельницкий+29°... +19°
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Черкассы+30°... +21°
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Чернигов+29°... +19°
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Черновцы+25°... +19°
Виргиния, США
+ 20 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 89 %
Давление: 757 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 92 %
Восход: 06:08
Закат 20:23
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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