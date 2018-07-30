В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +32° (карта)

08:09, 30 июля 2018
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Самая жаркая погода будет на востоке.

Сегодня ожидаются грозы / УНИАН
Сегодня ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 30 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

На востоке местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +31°.

На западе Украины местами грозы. Температура до +31°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +30°. В центре без осадков, температура до +30°.

Прогноз на 30 июля / УНИАН
Прогноз на 30 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

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