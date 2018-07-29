В Мьянме из-за наводнений свои дома были вынуждены покинуть почти 50 тысяч человек (фото)

Всего от удара стихии могут пострадать до 100 тыс. человек, прогнозируют местные власти.

Иллюстрация REUTERS

В Мьянме из-за наводнений, вызванных непрекращающимися проливными дождями, по меньшей мере 50 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

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Как сообщает Reuters, всего от удара стихии могут пострадать до 100 тыс. человек.

Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями попросил людей, живущих вблизи рек и в низинных районах, немедленно покинуть свои дома, поскольку уровень воды превысил опасный.

Иллюстрация REUTERS

В результате сильных ливней был смыт участок 60-метрового бетонного моста на севере страны, в то время как в центральном районе сильно пострадали рисовые поля и дороги. Многие деревни оказались полностью затопленными.

Иллюстрация REUTERS

В 2015 году в стране произошло одно из сильнейших наводнений, в результате которого погибли 100 человек и более 330 тыс. были эвакуированы.