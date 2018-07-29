В Мьянме из-за наводнений свои дома были вынуждены покинуть почти 50 тысяч человек (фото)

21:35, 29 июля 2018
62
0

Всего от удара стихии могут пострадать до 100 тыс. человек, прогнозируют местные власти.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Мьянме из-за наводнений, вызванных непрекращающимися проливными дождями, по меньшей мере 50 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов

Как сообщает Reuters, всего от удара стихии могут пострадать до 100 тыс. человек.

Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями попросил людей, живущих вблизи рек и в низинных районах, немедленно покинуть свои дома, поскольку уровень воды превысил опасный. 

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В результате сильных ливней был смыт участок 60-метрового бетонного моста на севере страны, в то время как в центральном районе сильно пострадали рисовые поля и дороги. Многие деревни оказались полностью затопленными.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В 2015 году в стране произошло одно из сильнейших наводнений, в результате которого погибли 100 человек и более 330 тыс. были эвакуированы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Мьянме из-за наводнений свои дома были вынуждены покинуть почти 50 тысяч человек (фото) В Мьянме из-за наводнений свои дома были вынуждены покинуть почти 50 тысяч человек (фото)
Синоптики рассказали, какой будет в Киеве погода в августе Синоптики рассказали, какой будет в Киеве погода в августе
Завтра Украину охватит настоящая летняя жара, дожди – только на Западе Завтра Украину охватит настоящая летняя жара, дожди – только на Западе
В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов
Почти по всей Украине сегодня ожидаются грозы, киевлян предупреждают об угрозе потопа Почти по всей Украине сегодня ожидаются грозы, киевлян предупреждают об угрозе потопа
В Бельгии зафиксировали температурный рекорд В Бельгии зафиксировали температурный рекорд
Киеву уже завтра грозит новый потоп Киеву уже завтра грозит новый потоп

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
756 мм
1.8 м/с
6 %
Лента новостей