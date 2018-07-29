В Мьянме из-за наводнений свои дома были вынуждены покинуть почти 50 тысяч человек (фото)
Всего от удара стихии могут пострадать до 100 тыс. человек, прогнозируют местные власти.
В Мьянме из-за наводнений, вызванных непрекращающимися проливными дождями, по меньшей мере 50 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов
Как сообщает Reuters, всего от удара стихии могут пострадать до 100 тыс. человек.
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями попросил людей, живущих вблизи рек и в низинных районах, немедленно покинуть свои дома, поскольку уровень воды превысил опасный.
В результате сильных ливней был смыт участок 60-метрового бетонного моста на севере страны, в то время как в центральном районе сильно пострадали рисовые поля и дороги. Многие деревни оказались полностью затопленными.
В 2015 году в стране произошло одно из сильнейших наводнений, в результате которого погибли 100 человек и более 330 тыс. были эвакуированы.
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