Синоптики рассказали, какой будет в Киеве погода в августе
Средняя температура составит +23-24
Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в последний летний месяц. Так, в августе жителей и гостей столицы ждет переменная облачность, а вот жары, как в июле, уже не будет.
Средняя температура составит +23-24. При этом в середине и в конце месяца будет дождливо.
В целом, как обещают синоптики, погода в августе будет теплой и комфортной, уточняет Информатор.
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По версии сайта Gismeteo, в последний месяц лета температура воздуха днем составит 19-28 градусов. Ночью столбики термометра упадут до 14-20 градусов. Весь месяц дневная температура будет практически одинаково комфортной и теплой. Однако к сентябрю ночи станут более холодными, но это не удивительно, ведь приближается осень. Дождливых дней, по прогнозам синоптиков, будет гораздо меньше, чем в июле.
Между тем, прогноз погоды на август в Киеве у всемирно известного сайта Accuweather немного отличается. По их данным, в течение августа будет еще меньше дождливых дней, но больше гроз.
Единственное, в чем синоптики сошлись на мнении, это в температурном колебании: в течение 31 дня августа оно будет минимальным.
Также специалисты из Accuweather уверены, что солнечных и погожий дней будет больше, что не может не радовать жителей и гостей Киева.
Погода в Украине
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Винница+26°... +18°
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Днепр+27°... +20°
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Донецк+30°... +21°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +21°
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Ивано-Франковск+25°... +17°
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Киев+27°... +20°
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Кировоград+27°... +20°
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Луганск+32°... +22°
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Луцк+30°... +19°
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Львов+26°... +18°
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Николаев+29°... +20°
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Одесса+30°... +20°
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Полтава+31°... +20°
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Ровно+30°... +18°
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Симферополь+29°... +19°
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Сумы+27°... +21°
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Тернополь+28°... +17°
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Харьков+33°... +22°
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Херсон+29°... +21°
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Хмельницкий+29°... +17°
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