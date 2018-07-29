Синоптики рассказали, какой будет в Киеве погода в августе

19:01, 29 июля 2018
170
0

Средняя температура составит +23-24

Прогноз погоды в Киеве на август / фото УНИАН
Прогноз погоды в Киеве на август / фото УНИАН

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в последний летний месяц. Так, в августе жителей и гостей столицы ждет переменная облачность, а вот жары, как в июле, уже не будет.

Средняя температура составит +23-24. При этом в середине и в конце месяца будет дождливо.

В целом, как обещают синоптики, погода в августе будет теплой и комфортной, уточняет Информатор.

Завтра Украину охватит настоящая летняя жара, дожди – только на Западе

По версии сайта Gismeteo, в последний месяц лета температура воздуха днем составит 19-28 градусов. Ночью столбики термометра упадут до 14-20 градусов. Весь месяц дневная температура будет практически одинаково комфортной и теплой. Однако к сентябрю ночи станут более холодными, но это не удивительно, ведь приближается осень. Дождливых дней, по прогнозам синоптиков, будет гораздо меньше, чем в июле.

Погода в Киеве в августе / скриншот Gismeteo
Погода в Киеве в августе / скриншот Gismeteo

Между тем, прогноз погоды на август в Киеве у всемирно известного сайта Accuweather немного отличается. По их данным, в течение августа будет еще меньше дождливых дней, но больше гроз.

Проноз синоптиков на август в Киеве / фото Accuweather
Проноз синоптиков на август в Киеве / фото Accuweather
Прогноз погоды в Киеве / фото Accuweather
Прогноз погоды в Киеве / фото Accuweather

Единственное, в чем синоптики сошлись на мнении, это в температурном колебании: в течение 31 дня августа оно будет минимальным.

Также специалисты из Accuweather уверены, что солнечных и погожий дней будет больше, что не может не радовать жителей и гостей Киева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики рассказали, какой будет в Киеве погода в августе Синоптики рассказали, какой будет в Киеве погода в августе
Завтра Украину охватит настоящая летняя жара, дожди – только на Западе Завтра Украину охватит настоящая летняя жара, дожди – только на Западе
В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов
Почти по всей Украине сегодня ожидаются грозы, киевлян предупреждают об угрозе потопа Почти по всей Украине сегодня ожидаются грозы, киевлян предупреждают об угрозе потопа
В Бельгии зафиксировали температурный рекорд В Бельгии зафиксировали температурный рекорд
Киеву уже завтра грозит новый потоп Киеву уже завтра грозит новый потоп
Из-за адской жары в Германии не хватает пивной стеклотары Из-за адской жары в Германии не хватает пивной стеклотары

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
756 мм
1.8 м/с
6 %
Лента новостей