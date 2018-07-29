Завтра Украину охватит настоящая летняя жара, дожди – только на Западе
В Киеве в понедельник – без осадков, температура воздуха прогреется до +28...+30 градусов.
Погода в Украине в понедельник, 30 июля, будет жаркой и сухой. Грозы ожидаются только в западных регионах, кратковременные дожди будут и на побережье Черного моря.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
"30 июля везде без существенных осадков, однако на Западе – дожди", – отмечает метеоролог.
В целом в Украине 30 июля столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов. Жарче всего будет на Юге и Востоке Украины – до +30...+32 градусов тепла.
В Киеве в понедельник – без осадков, температура воздуха прогреется до +28...+30 градусов.
В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов
Прогноз погоды на понедельник, 30 июля, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25..+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +27...+29
Погода в Украине
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Винница+26°... +18°
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Днепр+27°... +20°
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Донецк+30°... +21°
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Житомир+29°... +19°
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Запорожье+31°... +21°
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Ивано-Франковск+25°... +17°
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Киев+27°... +20°
-
Кировоград+27°... +20°
-
Луганск+32°... +22°
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Луцк+30°... +19°
-
Львов+26°... +18°
-
Николаев+29°... +20°
-
Одесса+30°... +20°
-
Полтава+31°... +20°
-
Ровно+30°... +18°
-
Симферополь+29°... +19°
-
Сумы+27°... +21°
-
Тернополь+28°... +17°
-
Харьков+33°... +22°
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Херсон+29°... +21°
-
Хмельницкий+29°... +17°
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Черкассы+28°... +20°
-
Чернигов+27°... +21°
-
Черновцы+26°... +19°