Завтра Украину охватит настоящая летняя жара, дожди – только на Западе

17:32, 29 июля 2018
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В Киеве в понедельник – без осадков, температура воздуха прогреется до +28...+30 градусов.

Прогноз погоды на 30 июля / фото УНИАН
Прогноз погоды на 30 июля / фото УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 30 июля, будет жаркой и сухой. Грозы ожидаются только в западных регионах, кратковременные дожди будут и на побережье Черного моря.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

"30 июля везде без существенных осадков, однако на Западе – дожди", – отмечает метеоролог.

В целом в Украине 30 июля столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов. Жарче всего будет на Юге и Востоке Украины – до +30...+32 градусов тепла.

В Киеве в понедельник – без осадков, температура воздуха прогреется до +28...+30 градусов.

В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов

Прогноз погоды на понедельник, 30 июля, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25..+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +27...+29

Прогноз погоды на 30 июля от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на 30 июля от Укргидрометцентра
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