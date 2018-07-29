В Индонезии произошло мощное землетрясение – погибли по меньшей мере 10 человек (фото, видео)

В результате землетрясения разрушены и повреждены десятки зданий.

В Индонезии предоставляют помощь пострадавшим от страшного землетрясения / REUTERS

На острове Ломбок и в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 40 получили ранения.

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Об этом сообщает DW, ссылаясь на власти страны. Отмечается также, что по сообщению Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине семи километров. После первого сотрясения было зафиксировано еще около 40 подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова - города Матарам.

Больше всего пострадавших на востоке острова Ломбок, где землетрясение длилось 10 секунд - там погибли по меньшей мере восемь человек. Большинство смертельных случаев и травм вызваны падением бетонных плит.

Информация со всех частей острова все еще собирается, и количество жертв может возрасти, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Innalilahi wa'innailaihi roji'un ? turut berduka cita atas musibah gempa yg terjdi di lombok. semoga khusnul khotimah, dan yg terluka cepet sembuh seperti sedia kala ? pic.twitter.com/JKw6M4KriB — AP (@peni_me) 29 июля 2018 г.

В результате землетрясения разрушены и повреждены десятки одноэтажных и многоэтажных зданий. Кроме того повреждены линии электропередач.

Землетрясение также вызвало большой оползень с горы Ринджани. На острове Бали, находящемся на западе от Ломбока, многие туристы покинули свои отели.

Ранее сообщалось, что 24 июля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6.