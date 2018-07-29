В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов

Обычно в прохладных Норвегии, Швеции и Финляндии наблюдалась температура воздуха, которой раньше не было, - выше 32 градусов.

Ситуация ухудшается из-за климатических изменений / фото topauthor.ru

В июле по всему миру было зафиксировано по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.

Такие данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США приводит «Голос Америки».

Температура в Японии в понедельник, 23 июля, достигла 41 градуса - самой высокой отметки в истории.

Рекорды были зафиксированы в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас.

Также в Европе обычно в прохладных Норвегии, Швеции и Финляндии наблюдалась температура воздуха, которой раньше не было, - выше 32 градусов.

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Европа пострадала от наиболее смертоносного лесного пожара за более чем столетие, а на западе США один из крупнейших 90 больших пожаров сожгла десятки домов и заставила эвакуировать по меньшей мере 37 тысяч человек в Калифорнии. На этой неделе ливни вызвали наводнения на востоке США.

Ситуация усугубляется из-за климатических изменений, вызванных человечеством, утверждают ученые.

«У нас теперь есть очень серьезные доказательства того, что глобальные изменения климата повысили вероятность экстремальных ситуаций, таких как жара и сильный дождь, - сказала исследователь климата Стэнфордского университета Ноа Диффенбау. - Мы считаем, что глобальные изменения климата увеличили шансы рекордных температур на более чем 80% территории планеты».