В июле по всему миру было зафиксировано более ста температурных рекордов
Обычно в прохладных Норвегии, Швеции и Финляндии наблюдалась температура воздуха, которой раньше не было, - выше 32 градусов.
В июле по всему миру было зафиксировано по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.
Такие данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США приводит «Голос Америки».
Температура в Японии в понедельник, 23 июля, достигла 41 градуса - самой высокой отметки в истории.
Рекорды были зафиксированы в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас.
Также в Европе обычно в прохладных Норвегии, Швеции и Финляндии наблюдалась температура воздуха, которой раньше не было, - выше 32 градусов.
В Бельгии зафиксировали температурный рекорд
Европа пострадала от наиболее смертоносного лесного пожара за более чем столетие, а на западе США один из крупнейших 90 больших пожаров сожгла десятки домов и заставила эвакуировать по меньшей мере 37 тысяч человек в Калифорнии. На этой неделе ливни вызвали наводнения на востоке США.
Ситуация усугубляется из-за климатических изменений, вызванных человечеством, утверждают ученые.
«У нас теперь есть очень серьезные доказательства того, что глобальные изменения климата повысили вероятность экстремальных ситуаций, таких как жара и сильный дождь, - сказала исследователь климата Стэнфордского университета Ноа Диффенбау. - Мы считаем, что глобальные изменения климата увеличили шансы рекордных температур на более чем 80% территории планеты».
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