В Греции в результате масштабных пожаров погибли по меньшей мере уже 88 человек

20:53, 28 июля 2018
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Еще десятки людей числятся пропавшими без вести.

Греция \ REUTERS
Греция \ REUTERS

По меньшей мере 88 человек погибли в результате пожаров, бушевавших неподалёку от Афин почти неделю.

Лесной пожар в Греции показали из космоса (фото)

Как сообщает "Немецкая волна", по данным Министерства здравоохранения Греции, еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас во время заседания правительства 27 июля признал политическую ответственность за трагедию, вызванную лесными пожарами.

Правительство направило в фонд помощи пострадавшим от огненной стихии 40 млн евро.

Пожары в Греции начались 23 июля. Ситуацию с тушением огня осложнял сильный ветер - его скорость достигала 80 километров в час.

Для борьбы с пожаром в Греции задействовали самолеты, вертолеты и военные беспилотники.

Кипр и Испания первыми предложили Греции свою помощь в борьбе с пожарами после того, как она обратилась с запросом в Европейский Союз. В борьбе с огнем греческим спасателям помогали также бригады из Румынии и Италии.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Греции Никос Тоска не исключил, что причиной масштабных лесных пожаров мог быть поджог.

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