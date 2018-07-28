29 июля по всей Украине жара, местами – грозы
Температура воздуха днем прогреется до 28 – 31 градусов со знаком плюс.
Погода в воскресенье, 29 июля, будет дарить украинцам настоящее летнее тепло, а местами еще и выпадут обильные грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На грозы стоит ожидать жителям Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской областей.
Дождливо и в южных краях – в частности, на Одесщине, Николаевщине и Херсонщине. Не стоит забывать зонт и жителям Запорожья.
На остальной территории Украины будет сухо. Впрочем погода будет облачной, с прояснениями.
Температура воздуха днем прогреется до 28 – 31 градусов со знаком плюс. На Востоке стоит ожидать и на +33 градуса.
Из-за непогоды в Украине обесточен 141 населенный пункт
Прогноз погоды на воскресенье, 29 июля, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +28...+30
Погода в Украине
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Винница+25°... +19°
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Днепр+29°... +19°
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Донецк+27°... +18°
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Житомир+25°... +20°
-
Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+26°... +17°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+28°... +21°
-
Луцк+25°... +20°
-
Львов+26°... +18°
-
Николаев+31°... +20°
-
Одесса+27°... +18°
-
Полтава+28°... +20°
-
Ровно+26°... +18°
-
Симферополь+28°... +20°
-
Сумы+31°... +20°
-
Тернополь+26°... +17°
-
Харьков+31°... +22°
-
Херсон+31°... +20°
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Хмельницкий+28°... +18°
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Черкассы+29°... +20°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+27°... +19°