29 июля по всей Украине жара, местами – грозы

Температура воздуха днем прогреется до 28 – 31 градусов со знаком плюс.

Завтра обещают жаркую погоду / фото УНИАН

Погода в воскресенье, 29 июля, будет дарить украинцам настоящее летнее тепло, а местами еще и выпадут обильные грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На грозы стоит ожидать жителям Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской областей.

Дождливо и в южных краях – в частности, на Одесщине, Николаевщине и Херсонщине. Не стоит забывать зонт и жителям Запорожья.

На остальной территории Украины будет сухо. Впрочем погода будет облачной, с прояснениями.

Температура воздуха днем прогреется до 28 – 31 градусов со знаком плюс. На Востоке стоит ожидать и на +33 градуса.

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Прогноз погоды на воскресенье, 29 июля, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +28...+30