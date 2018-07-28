Почти по всей Украине сегодня ожидаются грозы, киевлян предупреждают об угрозе потопа
Исключения составят Харьковская, Донецкая и Луганские области.
В Украине сегодня, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, ожидаются грозы, днем местами град и шквальный ветер 15-20 м/сек.
Непогода в Киеве: поваленные деревья, затопленные улицы и разбитые автомобили (фоторепортаж)
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В столице сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем 26-28° тепла.
При этом в КГГА предупредили, что в ближайший час с удержанием до конца суток в Киеве ожидается сильный дождь, возможны подтопления.
Как сообщал УНИАН, в результате порывов ветра из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в 4 областях Украины обесточен 141 населенный пункт.
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