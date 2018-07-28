Из-за непогоды в Украине обесточен 141 населенный пункт

08:42, 28 июля 2018
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Обесточены населенные пункты в четырех областях Украины.

В результате непогоды 141 населенный пункт в Украине остался без света / фото УНИАН
В результате непогоды 141 населенный пункт в Украине остался без света / фото УНИАН

Из-за сложных погодных условий обесточен 141 населенный пункт в четырех областях Украины.

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Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины. Больше всего пострадали жители Полтавской обсласти.

"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в 4 областях, а именно: Полтавская – 82 н.п., Черкасская – 27 н.п., Запорожская – 24 н.п., Черниговская – 8 н.п.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады облэнерго занимаются восстановлением электроснабжения.

Как сообщал УНИАН, по данным синоптиков, на выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

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