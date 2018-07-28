Из-за непогоды в Украине обесточен 141 населенный пункт
Обесточены населенные пункты в четырех областях Украины.
Из-за сложных погодных условий обесточен 141 населенный пункт в четырех областях Украины.
Киеву уже завтра грозит новый потоп
Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины. Больше всего пострадали жители Полтавской обсласти.
"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в 4 областях, а именно: Полтавская – 82 н.п., Черкасская – 27 н.п., Запорожская – 24 н.п., Черниговская – 8 н.п.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бригады облэнерго занимаются восстановлением электроснабжения.
Как сообщал УНИАН, по данным синоптиков, на выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Погода в Украине
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Винница+26°... +18°
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Днепр+27°... +19°
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Донецк+32°... +19°
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Житомир+28°... +20°
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Запорожье+29°... +20°
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Ивано-Франковск+27°... +17°
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Киев+28°... +20°
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Кировоград+29°... +18°
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Луганск+33°... +21°
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Луцк+26°... +19°
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Львов+26°... +18°
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Николаев+28°... +19°
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Одесса+29°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +18°
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Симферополь+29°... +19°
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Сумы+31°... +19°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+29°... +20°
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Хмельницкий+27°... +17°
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Черкассы+29°... +20°
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Чернигов+29°... +20°
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Черновцы+28°... +19°