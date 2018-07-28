В Бельгии зафиксировали температурный рекорд

01:54, 28 июля 2018
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По данным издания, город Зелзате стал самым жарким местом в Бельгии в этом году.

REUTERS
REUTERS

В Восточной Фландрии зафиксировали температурный рекорд, столбик термометра перевалил за +38°С. Об этом пишет Het Laatste Nieuws.

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По данным издания, город Зелзате стал самым жарким местом в Бельгии в этом году.

Как отмечается, средние температуры для июля в Бельгии варьируются от +18 до +23°С.

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