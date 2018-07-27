Киеву уже завтра грозит новый потоп
По прогнозу синоптиков, завтра, 28 июля, в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди.
В столице 28 июля ожидаются грозы, возможны подтопления.
Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.
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По прогнозу синоптиков, завтра, 28 июля, в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напомнило основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
«Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103», – призывают в КГГА.
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