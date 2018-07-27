Синоптики рассказали, где в Украине можно будет увидеть лунное затмение

Затмение можно будет увидеть на востоке, юге и местами на западе страны.

Лунное затмение смогут увидеть не все украинцы / facebook.com/ukrgmc.official

Из-за дождливой погоды лунное затмение 27 июля будет видно не на всей территории Украины.

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Об этом в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

"Не все украинцы смогут это увидеть воочию, ведь дождевые облака будут закрывать часть нашей территории. По прогнозам на указанное время, свободными от облаков будут восток, большинство юга, и частично западные области, а вот в центральных, северных областях, в том числе и на Киевщине, ожидаются дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июля Луна начнет постепенно скрываться за тенью Земли уже в 20:14. Частичное затмение начнется в 21:24, а полное - в 22:30.