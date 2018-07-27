Из-за адской жары в Германии не хватает пивной стеклотары
Ситуация с бутылками "драматическая".
В Германии из-за аномальной жары местные жители выпивают столько пива, что пивоварни испытывают существенный недостаток пивных бутылок. Даже не хватает ящиков для самой стеклотары.
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Эксперт отрасли Никлас Отер (Niklas Other), который издает отраслевой журнал "Inside", признал, что речь идет о "драматической ситуации", сообщает Deutsche Welle.
Производители пива призывают поскорее вернуть пустые ящики из-под бутылок и саму использованную стеклотару. Проблему усложняет и то, что пивные бутылки у разных производителей разные. Как следствие, одна пивоварня не может просто брать и использовать бутылки другой.
Напомним, в девяти департаментах французского региона Иль-де-Франс и на севере страны из-за жары объявили оранжевый уровень опасности.
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