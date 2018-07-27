Из-за грозы в аэропорту на юго-западе Китая застряли 13 тысяч пассажиров
В аэропорту задержали более сотни рейсов.
Утром 27 июля около 13 тыс. пассажиров застряли в аэропорту Шуанлю города Чэнду на юго-западе Китая из-за непогоды.
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В аэропорту отменили шесть и задержали 113 рейсов, восемь прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, передает Синьхуа.
Гроза в городе началась ночью. Сейчас взлетно-посадочные полосы аэропорта, которые были закрыты на несколько часов, снова открыты.
Отмечается, что количество задержанных и отмененных рейсов в течение сегодняшнего дня может вырасти, поскольку гроза продолжается.
Напомним, вследствие осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине остаются обесточенными 15 населенных пунктов в двух областях.
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