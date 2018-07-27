Погода на выходные: в Украине будет жарко и с дождями (карта)

Местами жара до +35°.

На выходных в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +20°, днем +28°. В воскресенье без осадков, +20°...+30°.

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Во Львове завтра гроза, ночью +19°, днем +26°. В воскресенье также ожидаются осадки, +19°…+27°.

В Луцке в субботу ночью +18°, днем +27°, пройдет дождь с грозой. В воскресенье ночью +19°, днем +26°, гроза.

В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +18°...+26°. В воскресенье до +27°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье +21°...+31°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +21°, днем +32°. В воскресенье +20°...+29°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 28 июля / УНИАН

Прогноз на 29 июля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +20°...+30°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +20°...+29°. В воскресенье +19°...+27°, дождь с грозой.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +23°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура до +35°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +33°. В воскресенье температура до +32°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье +20°...+33°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +16°, днем +22°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +18°, днем +23°. В воскресенье гроза, ночью +19°, днем до +26°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура до +26°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра переменная облачность, +27°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +18° …+27°.

В Затоке в субботу пройдет дождь, ночью +21°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до +30°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +32°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +21° …+33°.

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