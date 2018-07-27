Погода на выходные: в Украине будет жарко и с дождями (карта)
Местами жара до +35°.
На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +20°, днем +28°. В воскресенье без осадков, +20°...+30°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
Во Львове завтра гроза, ночью +19°, днем +26°. В воскресенье также ожидаются осадки, +19°…+27°.
В Луцке в субботу ночью +18°, днем +27°, пройдет дождь с грозой. В воскресенье ночью +19°, днем +26°, гроза.
В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +18°...+26°. В воскресенье до +27°, также ожидаются осадки.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье +21°...+31°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +21°, днем +32°. В воскресенье +20°...+29°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +20°...+30°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +20°...+29°. В воскресенье +19°...+27°, дождь с грозой.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +23°, днем +32°. В воскресенье без осадков, температура до +35°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +33°. В воскресенье температура до +32°, без осадков.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье +20°...+33°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +21°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +16°, днем +22°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +18°, днем +23°. В воскресенье гроза, ночью +19°, днем до +26°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +27°. В воскресенье температура до +26°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра переменная облачность, +27°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +18° …+27°.
В Затоке в субботу пройдет дождь, ночью +21°, днем +27°. В воскресенье также ожидаются осадки, температура до +30°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +32°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +21° …+33°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +18°
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Днепр+29°... +20°
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Донецк+31°... +19°
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Житомир+27°... +20°
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Запорожье+32°... +21°
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Ивано-Франковск+26°... +17°
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Киев+27°... +20°
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Кировоград+29°... +19°
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Луганск+31°... +20°
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Луцк+28°... +20°
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Львов+26°... +17°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+29°... +18°
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Полтава+31°... +20°
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Ровно+27°... +19°
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Симферополь+29°... +20°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+27°... +17°
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Черкассы+29°... +20°
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Чернигов+27°... +20°
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Черновцы+27°... +19°