Из-за непогоды в Украине без света остались 15 населенных пунктов

В Черкасской области без электроэнергии остались 10 населенных пунктов.

Без электроэнергии остаются 15 населенных пунктов / Фото УНИАН

Вследствие осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине остаются обесточенными 15 населенных пунктов в двух областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Запорожской области без электоренергии осталось пять наслених пунктов, в Черкасской - 10. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 27 июля в Украине ожидаются грозы, град, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.