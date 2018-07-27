Из-за непогоды в Украине без света остались 15 населенных пунктов
В Черкасской области без электроэнергии остались 10 населенных пунктов.
Вследствие осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине остаются обесточенными 15 населенных пунктов в двух областях.
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, местами до +32° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Запорожской области без электоренергии осталось пять наслених пунктов, в Черкасской - 10. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 27 июля в Украине ожидаются грозы, град, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +18°
-
Днепр+29°... +20°
-
Донецк+31°... +19°
-
Житомир+27°... +20°
-
Запорожье+32°... +21°
-
Ивано-Франковск+26°... +17°
-
Киев+27°... +20°
-
Кировоград+29°... +19°
-
Луганск+31°... +20°
-
Луцк+28°... +20°
-
Львов+26°... +17°
-
Николаев+26°... +19°
-
Одесса+29°... +18°
-
Полтава+31°... +20°
-
Ровно+27°... +19°
-
Симферополь+29°... +20°
-
Сумы+30°... +19°
-
Тернополь+27°... +18°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+29°... +19°
-
Хмельницкий+27°... +17°
-
Черкассы+29°... +20°
-
Чернигов+27°... +20°
-
Черновцы+27°... +19°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 83 %
Давление: 752 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков: 20 %
Восход: 06:05
Закат 20:26
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей