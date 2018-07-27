В Украине объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Сегодня, 27 июля, в Украине ожидаются грозы, град, дожди и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 27 июля в Украине грозы, в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел ливень, в результате которого были повалены деревья и затоплены дороги. Спасателям пришлось откачивать воду из подземных переходов и проезжих частей. Всего было откачано более 3,4 тысяч куб. метров воды.

По всей стране из-за сильного ветра и грозы без света остались более сотни населенных пунктов. Так, в одной только Запорожской области были обесточены 30 н.п.