В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +30°

08:30, 27 июля 2018
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Вечером в столице до +25°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко

Согласно данным Погода УНИАН, 27 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +30°.

Синоптики предупреждают о грозах в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:16, а зайдет в 20:51.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +32°.

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