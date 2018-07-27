В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +30°
Вечером в столице до +25°.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +30°.
Синоптики предупреждают о грозах в Украине
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:16, а зайдет в 20:51.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +32°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +18°
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Днепр+29°... +20°
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Донецк+31°... +19°
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Житомир+27°... +20°
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Запорожье+31°... +21°
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Ивано-Франковск+27°... +18°
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Киев+27°... +20°
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Кировоград+29°... +19°
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Луганск+31°... +20°
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Луцк+28°... +20°
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Львов+26°... +17°
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Николаев+27°... +19°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+31°... +20°
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Ровно+27°... +19°
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Симферополь+29°... +20°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+26°... +18°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+28°... +18°
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Черкассы+29°... +20°
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Чернигов+27°... +20°
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Черновцы+26°... +19°
Виргиния, США
+ 23 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 87 %
Давление: 752 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков: 34 %
Восход: 06:05
Закат 20:26
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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