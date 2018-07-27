Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, местами до +32° (карта)

08:07, 27 июля 2018
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Осадков не будет только на востоке страны.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +32°.

Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +31°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях грозы. Температура до +30°. В центре пройдут дожди, температура до +31°.

Прогноз на 27 июля / УНИАН
Прогноз на 27 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

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