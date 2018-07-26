Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, днем до +30°

17:00, 26 июля 2018
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Завтра в столице будет жарко.

Завтра в Киеве снова пройдет дождь / УНИАН
Завтра в Киеве снова пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +30°.

Непогода в Киеве: поваленные деревья, затопленные улицы и разбитые автомобили (фоторепортаж)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +30°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:16, а зайдет в 20:51.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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