В Украине завтра пройдут дожди, на востоке жара до +32° (видеопрогноз)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке до +32°.
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На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +31°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.
В северных областях грозы. Температура до +30°. В центре пройдут дожди, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 июля
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Погода в Украине
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Винница+24°... +19°
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Днепр+24°... +20°
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Донецк+27°... +19°
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Житомир+25°... +19°
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Запорожье+28°... +21°
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Ивано-Франковск+26°... +17°
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Киев+25°... +19°
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Кировоград+29°... +19°
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Луганск+26°... +19°
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Луцк+27°... +19°
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Львов+26°... +17°
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Николаев+28°... +19°
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Одесса+27°... +19°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+28°... +18°
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Симферополь+29°... +18°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+30°... +20°
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Херсон+27°... +20°
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Хмельницкий+25°... +18°
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Черкассы+28°... +20°
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Чернигов+28°... +20°
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Черновцы+25°... +19°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 84 %
Давление: 751 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков: 7 %
Восход: 06:04
Закат 20:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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