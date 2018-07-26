Во Франции установилась аномальная жара

Ожидается, что температура поднимется до +37 градусов.

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В девяти департаментах французского региона Иль-де Франс и на севере страны из-за жары объявили оранжевый уровень опасности.

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Ожидается, что в Париже температура поднимется до 34 градусов по Цельсию, а в пятницу в стране будет до +37 градусов, передает Euronews.

Местных жителей просят в дневные часы не выходить из дома и закрывать ставни, чтобы солнечное тепло не проникало в квартиры. Также рекомендуют регулярно пить воду, исключить из рациона алкоголь и избегать физических нагрузок.

В мэриях парижских округов для местных жителей открыли залы с кондиционерами. Освежиться можно и на набережных Сены.

Напомним, за сутки 23 июля в Японии из-за жары погибли 13 человек, более двух тысяч доставили в больницу с тепловым ударом.