Во Франции установилась аномальная жара
Ожидается, что температура поднимется до +37 градусов.
В девяти департаментах французского региона Иль-де Франс и на севере страны из-за жары объявили оранжевый уровень опасности.
В Греции количество жертв лесных пожаров возросло до 74 человек
Ожидается, что в Париже температура поднимется до 34 градусов по Цельсию, а в пятницу в стране будет до +37 градусов, передает Euronews.
Местных жителей просят в дневные часы не выходить из дома и закрывать ставни, чтобы солнечное тепло не проникало в квартиры. Также рекомендуют регулярно пить воду, исключить из рациона алкоголь и избегать физических нагрузок.
В мэриях парижских округов для местных жителей открыли залы с кондиционерами. Освежиться можно и на набережных Сены.
Напомним, за сутки 23 июля в Японии из-за жары погибли 13 человек, более двух тысяч доставили в больницу с тепловым ударом.
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