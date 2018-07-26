Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Существует возможность подтоплений.
В ближайшие дня из-за дождей на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
Более сотни населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 26-28 июля на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м над уровнями на 08:00 25 июля. Местами возможен начальный выход воды на заводь. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.
Также 26 июля в бассейнах Прута и Сирета ожидается возобновление подъемов уровней воды: на реках горных частей бассейнов на 0,5-1,0 м, в нижнем течении Прута на 1,5-2,0 м над уровнями на 08:00 25 июля с первоначальным затоплением низкорасположенных участков пойм и хозяйственных объектов в отдельных населенных пунктах в Путильском и Новоселицком районах Черновицкой области. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.
Напомним, сегодня, 26 июля, в Украине ожидаются грозы.
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