Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках

Существует возможность подтоплений.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В ближайшие дня из-за дождей на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 26-28 июля на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м над уровнями на 08:00 25 июля. Местами возможен начальный выход воды на заводь. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.

Также 26 июля в бассейнах Прута и Сирета ожидается возобновление подъемов уровней воды: на реках горных частей бассейнов на 0,5-1,0 м, в нижнем течении Прута на 1,5-2,0 м над уровнями на 08:00 25 июля с первоначальным затоплением низкорасположенных участков пойм и хозяйственных объектов в отдельных населенных пунктах в Путильском и Новоселицком районах Черновицкой области. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, сегодня, 26 июля, в Украине ожидаются грозы.