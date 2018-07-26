Обвал моста, водопады в переходах и потопы на улицах: самые эпичные кадры ливня десятилетия в Киеве (видео)
25 июля в Киеве произошел настоящий погодный апокалипсис.
Обвал моста, водопады в переходах и потопы на улицах: найепічніші кадры ливни десятилетия в Киеве
Столицу накрыли мощные ливни с грозой. Большинство городских улиц превратились в реки.
Дождь полностью парализовал движение в столице. Затопило подземные переходы, в некоторых даже образовались водопады. Было приостановлено движение трамваев и троллейбусов, в городе введено оперативное состояние.
Борщаговку накрыли шквальный ветер и град, а на Шулявке стихия повалила деревья. Из-за сильного ливня на улице Телиги обвалился мост. Непогода вызвала в Киеве километровые пробки.
Апокалипсис в Киеве: столицу накрыл невероятный ливень с грозой, затопил улицы и парализовав движение (фото, видео)
Столица все еще оправляется от непогоды. По прогнозам синоптиков, проливные дожди в Киеве задержатся до конца июля.
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