Обвал моста, водопады в переходах и потопы на улицах: самые эпичные кадры ливня десятилетия в Киеве (видео)

13:14, 26 июля 2018
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25 июля в Киеве произошел настоящий погодный апокалипсис.

Столицу накрыли мощные ливни с грозой. Большинство городских улиц превратились в реки.

Дождь полностью парализовал движение в столице. Затопило подземные переходы, в некоторых даже образовались водопады. Было приостановлено движение трамваев и троллейбусов, в городе введено оперативное состояние.

Борщаговку накрыли шквальный ветер и град, а на Шулявке стихия повалила деревья. Из-за сильного ливня на улице Телиги обвалился мост. Непогода вызвала в Киеве километровые пробки.

Апокалипсис в Киеве: столицу накрыл невероятный ливень с грозой, затопил улицы и парализовав движение (фото, видео)

Столица все еще оправляется от непогоды. По прогнозам синоптиков, проливные дожди в Киеве задержатся до конца июля.

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