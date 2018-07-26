В Китае 260 тысяч человек пострадали из-за тайфуна "Ампил"

12:42, 26 июля 2018
8
0

Один человек погиб.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В китайской провинции Шаньдун в результате тайфуна "Ампил" пострадали 260 тысяч человек, один человек погиб.

Более сотни населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды

Из-за разгула стихии более 130 человек эвакуировали, передает Синьхуа со ссылкой на местную администрацию.

Также из-за тайфуна пострадали 31,6 тыс. гектаров сельхозугодий, на площади 2737 га урожай был полностью уничтожен, обрушились 105 построек.

Отмечается, что больше всего пострадал город Жичжао. Среднее количество осадков здесь составило 142,3 мм, максимальная сила ветра достигала 8 баллов, была повреждена часть дорог, мостов и другой инфраструктуры.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел ливень, в результате которого были повалены деревья и затоплены дороги.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Обвал моста, водопады в переходах и потопы на улицах: самые эпичные кадры ливня десятилетия в Киеве (видео) Обвал моста, водопады в переходах и потопы на улицах: самые эпичные кадры ливня десятилетия в Киеве (видео)
Более сотни населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды Более сотни населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°
Сегодня Украину накроют дожди с грозами, местами жара до +32° (карта) Сегодня Украину накроют дожди с грозами, местами жара до +32° (карта)
На Шулявке апокалиптический ливень завалил деревья (фото) На Шулявке апокалиптический ливень завалил деревья (фото)
Апокалипсис в Киеве: столицу накрыл невероятный ливень с грозой, затопив улицы и парализовав движение (фото, видео) Апокалипсис в Киеве: столицу накрыл невероятный ливень с грозой, затопив улицы и парализовав движение (фото, видео)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +27° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +27°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
750 мм
2.1 м/с
7 %
Лента новостей