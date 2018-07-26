В Китае 260 тысяч человек пострадали из-за тайфуна "Ампил"
Один человек погиб.
В китайской провинции Шаньдун в результате тайфуна "Ампил" пострадали 260 тысяч человек, один человек погиб.
Более сотни населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды
Из-за разгула стихии более 130 человек эвакуировали, передает Синьхуа со ссылкой на местную администрацию.
Также из-за тайфуна пострадали 31,6 тыс. гектаров сельхозугодий, на площади 2737 га урожай был полностью уничтожен, обрушились 105 построек.
Отмечается, что больше всего пострадал город Жичжао. Среднее количество осадков здесь составило 142,3 мм, максимальная сила ветра достигала 8 баллов, была повреждена часть дорог, мостов и другой инфраструктуры.
Напомним, 25 июля в Киеве прошел ливень, в результате которого были повалены деревья и затоплены дороги.
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