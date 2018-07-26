Синоптики предупреждают о грозах в Украине

11:48, 26 июля 2018
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В Украине продолжается непогода.

В Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Сегодня, 26 июля, в Украине ожидаются грозы.

Сегодня Украину накроют дожди с грозами, местами жара до +32° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Днем 26 июля в Украине ожидаются грозы", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 25 июля, в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 117 населенных пунктов в семи областях.

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