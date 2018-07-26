Непогода в Киеве: поваленные деревья, затопленные улицы и разбитые автомобили (фоторепортаж)

На улице Жилянской дерево упало на автомобиль.

В Киеве сильный ветер повалил деревья / ГСЧС

В среду, 25 июля, в Киеве прошел ливень, в результате которого были повалены деревья и затоплены дороги.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по всему городу упало восемь деревьев, в частности, на улице Жилянской дерево упало на автомобиль. Также на проспекте Победы, 53, ветер повалил билборд.

Кроме того, спасателям пришлось откачивать воду из подземных переходов и с проезжих частей. Всего было откачано более 3,4 тысяч куб. метров воды.

Напомним, привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту "Жуляны" оказалась полностью затоплена водой в результате сильного ливня в Киеве.