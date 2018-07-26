Более сотни населенных пунктов в Украине остались без света из-за непогоды

Больше всего обесточенных населенных пунктов в Запорожской области.

В Украине бушует непогода / ГСЧС

В среду, 25 июля, в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 117 населенных пунктов в семи областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Запорожской области обесточены 30 н.п., Днепропетровской – 24 н.п., Житомирской – 20 н.п., Киевской – 14 н.п., Донецкой – 13 н.п., Луганской – 12 н.п., Кировоградской – 4 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 25 июля Киев накрыл невероятный ливень с грозой и градом. Так, туннель на перекрестке возле метро Дорожогичи оказался практически полностью затоплен, из-за чего образовались огромные пробки.

Кроме того, после дождя привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту "Жуляны" оказалась полностью затоплена водой.