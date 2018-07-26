В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°

08:30, 26 июля 2018
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Вечером в столице до +23°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.

Сегодня Украину накроют дожди с грозами, местами жара до +32° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер восточный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:13, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +32°.

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