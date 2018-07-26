Сегодня Украину накроют дожди с грозами, местами жара до +32° (карта)

Самая жаркая погода будет на юге и востоке.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +32°.

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На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +32°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях грозы. Температура до +27°. В центре пройдут дожди, температура до +31°.

Прогноз на 26 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.

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