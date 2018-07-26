Сегодня Украину накроют дожди с грозами, местами жара до +32° (карта)

08:07, 26 июля 2018
53
0

Самая жаркая погода будет на юге и востоке.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +32°.

Из-за непогоды в Украине без света остались 66 населенных пунктов

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +32°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях грозы. Температура до +27°. В центре пройдут дожди, температура до +31°.

Прогноз на 26 июля / УНИАН
Прогноз на 26 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня Украину накроют дожди с грозами, местами жара до +32° (карта) Сегодня Украину накроют дожди с грозами, местами жара до +32° (карта)
На Шулявке апокалиптический ливень завалил деревья (фото) На Шулявке апокалиптический ливень завалил деревья (фото)
В Киеве из-за ливня затопило аэропорт "Жуляны" (фото) В Киеве из-за ливня затопило аэропорт "Жуляны" (фото)
Завтра практически по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта) Завтра практически по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Спасатели обнаружили тела семи погибших после обрушения плотины в Лаосе Спасатели обнаружили тела семи погибших после обрушения плотины в Лаосе
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Из-за непогоды в Украине без света остались 66 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине без света остались 66 населенных пунктов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
83 %
751 мм
2.9 м/с
23 %
Лента новостей