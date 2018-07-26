Сегодня Украину накроют дожди с грозами, местами жара до +32° (карта)
Самая жаркая погода будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +32°.
Из-за непогоды в Украине без света остались 66 населенных пунктов
На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +32°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.
В северных областях грозы. Температура до +27°. В центре пройдут дожди, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +19°
-
Днепр+31°... +20°
-
Донецк+31°... +20°
-
Житомир+25°... +19°
-
Запорожье+31°... +21°
-
Ивано-Франковск+26°... +17°
-
Киев+26°... +20°
-
Кировоград+30°... +20°
-
Луганск+32°... +20°
-
Луцк+27°... +19°
-
Львов+26°... +17°
-
Николаев+28°... +20°
-
Одесса+29°... +20°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+28°... +19°
-
Симферополь+29°... +18°
-
Сумы+30°... +19°
-
Тернополь+26°... +18°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +20°
-
Хмельницкий+26°... +19°
-
Черкассы+29°... +21°
-
Чернигов+26°... +20°
-
Черновцы+25°... +19°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 83 %
Давление: 751 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 23 %
Восход: 06:04
Закат 20:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей