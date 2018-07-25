На Шулявке апокалиптический ливень завалил деревья (фото)

Киеву еще долго придется приводить себя в порядок после сегодняшнего аномального ливня.

На Шулявке завалило деревья / Фото УНИАН

Сегодня, 25 июля, Киев накрыл невероятныйливень с грозой и градом. Корреспондент УНИАН сфотографировал его последствия на Шуляве - там деревья попадали, местами даже вырвав большие плиты.

Как сообщал УНИАН, также в Киеве затопило поземные переходы, в некоторых образовались даже водопады.