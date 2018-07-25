В Киеве из-за ливня затопило аэропорт "Жуляны" (фото)
Уровень воды на площади у терминалов достигает 20 см.
Привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту "Жуляны" оказалась полностью затоплена водой в результате сильного ливня в Киеве.
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Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев.
«Welcome to Kyiv! #IEV Речной вокзал в Жулянах», — написал опубликовавший фотографии с места подтопления Дмитрий Власов.
По его словам, уровень воды достигал 20 см. Из-за этого пассажиры вынуждены были снимать обувь и идти к терминалу босиком.
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