В Киеве из-за ливня затопило аэропорт "Жуляны" (фото)

Уровень воды на площади у терминалов достигает 20 см.

Подтопленная привокзальная площадь перед терминалами в аэропорту Жуляны \ Фото: Дмитрий Власов

Привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту "Жуляны" оказалась полностью затоплена водой в результате сильного ливня в Киеве.

Читайте также Град и шквальный ветер накрыли Борщаговку (видео)

Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев.

«Welcome to Kyiv! #IEV Речной вокзал в Жулянах», — написал опубликовавший фотографии с места подтопления Дмитрий Власов.

По его словам, уровень воды достигал 20 см. Из-за этого пассажиры вынуждены были снимать обувь и идти к терминалу босиком.