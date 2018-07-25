В Киеве из-за ливня затопило аэропорт "Жуляны" (фото)

18:24, 25 июля 2018
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Уровень воды на площади у терминалов достигает 20 см.

Подтопленная привокзальная площадь перед терминалами в аэропорту Жуляны \  Фото: Дмитрий Власов
Подтопленная привокзальная площадь перед терминалами в аэропорту Жуляны \  Фото: Дмитрий Власов

Привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту "Жуляны" оказалась полностью затоплена водой в результате сильного ливня в Киеве.

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Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев.

«Welcome to Kyiv! #IEV Речной вокзал в Жулянах», — написал опубликовавший фотографии с места подтопления Дмитрий Власов.

По его словам, уровень воды достигал 20 см. Из-за этого пассажиры вынуждены были снимать обувь и идти к терминалу босиком.

Подтопленная привокзальная площадь перед терминалами в аэропорту Жуляны \ Фото: Дмитрий Власов
Подтопленная привокзальная площадь перед терминалами в аэропорту Жуляны \ Фото: Дмитрий Власов
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