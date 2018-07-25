Град и шквальный ветер накрыли Борщаговку (видео)

На Борщаговке вместе с ливнем прошел град с порывами ветра.

На Борщаговке выпал град \ instagram.com/dm.mark/

В некоторых частях столицы прошел не только мощный ливень, но и выпал град.

Так, в частности, град и сильный ветер зафиксированы на Борщаговке. Кроме этого, в соцсетях горожане сообщают, что град был и в некоторых других районах.